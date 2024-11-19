Çöp konteynerinde ölümü bekleyen köpeğe el uzattı

Kaynak: İHA
Çöp konteynerinde ölümü bekleyen köpeğe el uzattı

Hatay'da çöp konteynerinde bitkin halde bulunan köpek, hayvansever İbrahim Göçer tarafından kurtarıldı. Tedavisi için Gaziantep'e gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Marangozlar Sitesi'nde vatandaşlar çöp konteyneri içerisinde bitkin halde bir köpek gördüler. Durumu hayvansever İbrahim Göçer'e bildirdiler. Bunun üzerine bölgeye giden Göçer, konteynerin içinde bitkin halde ölümü bekleyen kurtararak tedavisi için çalışmalara başladı. Köpek ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Gaziantep'e gönderildi.

"SOKAK HAYVANLARINA KARŞI BİRAZ MERHAMET GÖSTERELİM"

Göçer, köpeği çöpün içinde bularak tedavisini için harekete geçtiler. Göçer:

"İşlerle uğraşırken ihbar geldi. Kırıkhan ilçesi Marangozlar Sitesi'nde bir çöp konteynerinin içerisine köpek olduğu ihbarı gelmişti. Olay yerine gittiğimizde çöpün içerisinde köpeği bulduk. Köpeği hızlı bir şekilde dışarıya çıkardık ve müdahale ettik. Burada imkanlar sınırlı olduğu için müdahalenin ardından Gaziantep'e götürdük. Orada veteriner tedavi edecek. Köpeğin başına neler geldiğini bilmiyoruz. Lütfen sokak hayvanlarına karşı biraz merhamet gösterelim" ifadelerini kullandı.

Çöp konteynerinde ölümü bekleyen köpeğe el uzattı

Çöp konteynerinde ölümü bekleyen köpeğe el uzattı

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