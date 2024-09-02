'Çöpte bebek bulduk' dediler. Gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Çöpte bebek bulduk' dediler. Gerçek bambaşka çıktı

Avcılar'da evde dünyaya getirilen bebeğin çöpte bulunduğunu iddia eden kişinin yalanı emniyetteki ifadesinde ortaya çıktı. Anne ve doğuma yardımcı olan iki kadın gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Yeşilkent mahallesinde meydana gelen olayda çöp kutusunun yanında bebek bulduğunu öne süren H.K., Esenyurt Devlet Hastanesine gitti.

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Erkek bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenerek bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olumsuz bir durum tespit edemedi. Gözaltında tutulan H.K. ise bir süre sonra ifadesini değiştirdi.

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İddiaya göre H.K. yeni ifadesinde, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu S.N.'nın gayrimeşru başka bir ilişki sonucu hamile kaldığını ve bebeğin evde iki kadının yardımıyla doğduğunu söyledi.

Doğumun ardından S.N. İle anlaşan H.K. bebeği hastaneye getirdiğini itiraf etti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber S.N. isimli kadınla doğuma yardımcı olan iki kadında gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda bebeğin babasını bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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