Çöpten çıktı görenler şoke oldu. Resmen bunu yedirmişler! Vatandaşlar diken üstünde

Düzce’de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulunduğu açıklandı. Polis, kemikleri koyanların tespiti için çalışma yapmaya başladı.

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde oldu.

Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce şoke oldu ve durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, konuyu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu ifade etti.

Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.