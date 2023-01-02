Kendisinin de posasının da faydası inanılmaz. Say say bitmiyor

İHA’nın haberine göre, Eskişehirli aktarcı Ömer Faruk Arslan, çörek otunu, dükkanının önünde soğuk pres makinesinden geçirerek yağını satıyor.

Eskişehir’de bu şekilde çörek otu yağı satışı yapan 3-4 dükkândan biri olduklarını belirten Ömer Faruk Arslan, fabrikasyon olarak imal edilen yağların seyreltilmiş olduğunu ve faydasının da bundan dolayı daha az olduğunu söyledi.

Çörek otunun faydalarını anlatan Arslan, “Şeker, tansiyon, kolesterol, bel ağrısı, diz ağrısı, sindirim hastalıkları gibi birçok konuda vücudumuz için yararları bulunuyor” dedi.

“KENDİSİ VÜCUDA, POSASI TOPRAĞA FAYDALI”

Çörek otunun hiçbir yan etkisi olmadığına dikkat çeken Ömer Faruk Arslan, “Herhangi bir zararının olmamasının yanı sıra posasının bile birçok alanda kullanıldığını söyleyebilirim. Çörek otunun posası, bahçelerde gübre niyetine, hayvanlara yem yapımında da değerlendirilebiliyor. Yani çörek otunun kendisi vücuda, posası da toprağa faydaları diyebiliriz” diye konuştu.

“ÇÖREK OTU KUR'AN-I KERİM’DE İSMİ GEÇEN BİR BİTKİDİR”

Birçok kesimden insanın çörek otu yağını tercih ettiğini ifade eden Arslan, “Çörek otu Kur'an-ı Kerim’de ismi geçen bir bitkidir ve şifalı olduğu buyrulmaktadır. Bundan dolayı da bunu bilen müşterilerimiz özellikle tercih ediyor” dedi.

“KADIN HASTALIKLARINA DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YARDIMCI OLUYOR”

Saç dökülmesinden mustarip olan kadın müşterilerin de bu yağa rağbet gösterdiğini söyleyen Ömer Faruk Arslan, “Saç bakımında ve saç dökülmesine karşı çözümler sunduğu için kadın müşterilerimizin ilgisi yüksek. Aynı zamanda kadın hastalıklarının giderilmesine de önemli ölçüde yardım oluyor” diye belirtti.