Çorum'da görüntülendi: Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da görüntülendi: Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Çorum Kargı’da görüntülenen vaşağın fotoğrafını paylaştı. " Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımı ilgi gördü.

Çorum’ın Kargı ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Ormanların hayaleti olarak nitelendirilen ve yabani hayvan türlerinden olan vaşağın görüntüsü, Gürhan Gürkaynak’ın kurduğu fotokapan tarafından kaydedildi.

Vaşağın yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?” diye sordu.

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Vaşağın ormanda bitki örtüsüyle kendini kamufle ettiği kare, internet ortamında büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta yer alan vaşağı bulmakta oldukça zorlandı.

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