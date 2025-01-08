Çorum'da öğrenciler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da öğrenciler seferber oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki okulda düzenlenen kan kampanyasına ilgi büyüktü. Kan bağışı için seferber olan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için farklı bir yöntem uyguladı. İki gün süren kampanyada 140 ünite kan bağışı alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Kızılay ve Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi. Kan bağışı için seferber olan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için resimler çizdi. 2 gün süren kampanyaya veliler yoğun ilgi gösterdi. Kampanyada 140 ünite kan bağışı alındı.

Çorum'da öğrenciler seferber oldu

Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir, "Özellikle kış mevsiminde hastalıkların artması sebebiyle kan bağışı alımında azalmalar yaşanmaktadır. Her zamankinden daha fazla kan ihtiyacı olması sebebiyle Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde iki gün kan bağışı düzenlenmiştir. Kan bağışı konusunda Osmancık halkımız duyarlılığını her zaman fazlasıyla göstermektedir. Kan bağışı için yarışan tüm öğrencilerimize, hastalarımızın şifa bulması için destek veren tüm Osmancık halkına teşekkür ederiz" dedi.

Çorum'da öğrenciler seferber oldu

Çorum'da öğrenciler seferber oldu

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