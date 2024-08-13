Çorum'da operasyon. 4 kişi yakalandı

Bölgede yapılan operasyon dair aktarılan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti ve satıcılarına yönelik çalışma yapan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede A.Y, R.D, M.K ve A.Ç adlı kişilerin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Ekipler bir süre şahısları takip etti ve şahısların bulunduğu bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramada 272 gram esrar ve aparatlar ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.