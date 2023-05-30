Çorum'da sele müdahale eden iş makinesi toprağa saplandı

İlçede aniden bastıran yağış hayatı oluksuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken bazı sokak ve caddeler yağmur sularıyla kaplandı.

İlçeye bağlı Çal köyünde de sağanak yağmur nedeniyle taşkınlar oldu. Köy merkezi ve çevresi çamur deryasına dönerken köylüler İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi. Bölgede çalışma yapan il özel idaresine ait iş makinesine çamura saplandı.

Çal köyü yakınlarında mahsur kalan iş makinesini Alaca Belediyesine iş makineleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. (İHA)