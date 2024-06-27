Cristiano Ronaldo'nun üzerine taraftar uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo'nun üzerine taraftar uçtu

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Gürcistan maçında hayatının şokunu yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok ilgi gören isimlerin başında Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo geliyor.

A Milli Takımımız ile oynanan karşılaşmada da oyun 4 kez Ronaldo'ya olan sevgi nedeniyle durmuştu. Taraftarlar 39 yaşındaki futbolcuyla resim çektirebilmek için sahaya atlamıştı.

Ancak Gürcistan karşılaşmasında yaşanan olay Cristiano Ronaldo'ya hayatının şokunu yaşattı. F Grubu'ndaki son maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen Portekiz mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamlandı.

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Portekizli yıldız Ronaldo maç içinde hakemin verdiği kararlara tepki göstermiş, sinirli bir şekilde soyunma odasına gidiyordu. Tam da bu sırada bir taraftar tribünden Ronaldo'nun üzerine atladı. Araya giren korumalar taraftarın Ronaldo'nun üzerine düşmesini son anda engelledi.

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Yaşanan bu duruma anlam veremeyen, kısa süreli bir şok yaşayan Ronaldo iki elini yana açarak tepki gösterdi.

Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Gürcistan kazandı. Portekiz, Milli Takım'ın da bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlarken, Gürcistan üçüncü sırayı aldı.

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