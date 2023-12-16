Çukurdan tarih çıktı. Bayrak dikmek için kazmışlardı

Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan Tarihi İskilip Kalesi’ne bayrak dikmek için kazı çalışması yapan belediye ekipleri, Roma döneminden olduğu tahmin edilen sarnıç bulundu.

Oda TV’nin haberine göre, İskilip Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Çorum Müzesi Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan arkeolojik kazı çalışması tamamlandı. Çalışmada 13,5 metre derinlikte, 3 metre yükseklik ve 2 metre genişliğe sahip, içinde 8 basamaklı merdiven bulunan, 30 metre uzunluğunda koridor şeklinde bir yapı bulundu.

Yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen tarihi sarnıcın 20 metrelik kısmı arkeolojik kazıda açıldı.

Kazı alanında incelemelerde bulunan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve kazının bilimsel danışmanı Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, çalışmalarla alakalı bilgiler paylaştı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, gazetecilere, tarihi kaleye bayrak dikmek için yapılan hafriyat çalışmasında farklı bir doku ile karşılaşınca Çorum Müzesi'nden yardım istediklerini söyledi. Daha sonra ise bölgede arkeolojik kazı başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Sülük, ilk yılında önemli bulgular elde edilen kazıyı gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini aktardı.

İSKİLİP KALESİ ÇORUM’UN TARİHİ KALINTILARINDAN

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da Çorum'da 5 noktada arkeolojik kazı yapıldığını, İskilip Kalesi'nin kentin sahip olduğu önemli tarihi kalıntıları arasında yer aldığını ifade etti.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ise bayrak dikmek iin yapılan kazıda bulunan sarnıç ve altındaki mimari bölümün nadiren rastlanan bir yapı olduğunu vurguladı. Yapının mahiyetinin henüz tam olarak anlaşılamadığına dikkati çeken Çakar, özelliklerinin tam anlaşılması için gelecek yıl da kazı yapılmasının düşünüldüğünü dile getirdi.

Kazı başında açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, İskilip Kalesi'nde Helenistik dönemden itibaren aralıksız yerleşim bulunduğunu vurgularken, "Kalenin tam merkezinde geç dönemlerde muhtemelen zindan veya depo olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz sarnıcın üst tabanındayız. Yaklaşık 3 metre altında, alt kotlarda bir başka taban bulunuyor. O da muhtemelen Roma dönemine tarihlendirilen bir süreci ihtiva ediyor" dedi.

SARNICIN ALTINDA 8 BASAMAK TESPİT EDİLDİ

Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu ise, Etrafı kaya ile çevrili, açık alan kısımlarında moloz taşla örülüp üzeri 5 santimetre kalınlığında Horasan harçla kapatılmış cephesi bulunan sarnıcın tabanının ise 1 metre kalınlığında olduğunu anlatan Gündoğdu, "Sarnıcın Roma dönemindeki en önemli bulguları, bu zeminin altında yer alıyor. Sarnıcın altında 8 basamak tespit ettik. Kalelerde sarnıçlar, genellikle suyun depolandığı alanlardır ve suyu depolamak için kar iteklenerek sarnıcın içine biriktirilir. Bunlar da yaz aylarında kullanılır. Bu sarnıç, kalede yaşayan tüm insanların su ihtiyacını karşılıyordu" ifadelerini kullandı.

Sarnıcın 330 yılından beri kullanıldığını belirten Gündoğdu, "Zeminin altında 3 metre yükseklik, 2 metre genişliği bulunan ve koridor şeklinde sarnıcın altından dolanan bir dehlizin içindeyiz. Merkezinde bir ana kaya, üstünde bulunan 1 metrelik zemini tutuyor. 30 metre çapında alan dolaşıyor. Biz bu alanın 20 metresini temizledik, sonraki yıllarda 30 metreye ulaşacağız" dedi.