Cuma Pazarı’nda vatandaşlara çorba ikramı

Fethiye Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ardından bugün de Cuma Pazarı’nda vatandaşlara çorba dağıttı. İkrama, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Veli Uysal da katıldı.

Başkan Karaca, “Daha önce üniversite öğrencilerimize yaptığımız çorba ikramını bugün de Cuma Pazarı’nda gerçekleştiriyoruz. Üretici pazarına köyden gelen yurttaşlarımız ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sabah erken saatlerde sıcak çorbamızı ikram ediyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz ve her hafta cuma günü sıcak çorba ikramında bulunmak istiyoruz. Halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.