Cumhur İttifakı’nda gündem Anayasa değişikliği. MHP’den HÜDA PAR’a ilk 4 madde yanıtı

Yeni anayasa tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin geçen senelerde hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini sosyal medya hesabından hatırlattı.

Yıldız, MHP'nin anayasasında Cumhuriyetin temel ilkeleriyle çatışma, ilk dört maddeyi değiştirme, keyfi yönetime cevaz verme, milli devleti parçalama, Türkçeye alternatif dil arama, Türk milletini bölmeye çalışma, terörle uzlaşma ve paralel devlet oluşturma gibi girişimlerin olmadığını belirtti.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçen günlerde, "Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız'ın açıklaması, HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi tartışmaya açan sözlerine bir tepki olarak yorumlandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız şunları yazdı;

1- Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .

2- Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!

3- Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız