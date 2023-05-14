Cumhurbaşkanı Erdoğan ani kararla Ankara'ya geçti

İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.15'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ani kararla Ankara'ya geçti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.15'te Ankaraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Ani kararla Ankara'ya geçen Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğini açıklamıştı.

"TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN SABAH İTİBARIYLA TAKİPTEYİM"

İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, verdiği demeçte seçim güvenliği hakkında konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor.

En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok.

Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli.

Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum.

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