İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli bir kişiyi ikna ederek, evine göndermesi gündem olmuştu.

İYİ Partili Turhan Çömez, köprüdeki o 'ikna' anlarına dair görüntülere yaptığı yorumlarla, yaşananların adeta bir seçim çalışması olduğunu ima etti.

Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği kişiyle konuştuğu bir fotoğraf karesini Twitter'dan paylaşan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

-Nereye gidiyorsun?

-Öbür dünyaya efendim.

-Ona sen değil, ben karar veririm. Şimdi derhal eve gidiyorsun.

-Baş üstüne efendim.

-Kameralar, kayıt alındı mı?

-Evet efendim.

-Tamam öyleyse, durmak yok, yola devam.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken, bir kişi intihar girişiminde bulunmuştu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı 'ikna' etmişti. Erdoğan bir süre konuştuktan sonra Duran'ı evine göndermişti. O anlar, saniye saniye kameralara yansımıştı.