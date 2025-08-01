Cumhurbaşkanı korumaları bırakıp halk plajına girdi!

Türkiye'de şaşkınlık ile karşılanan ama dünyanın birçok noktasında normal olan iktidar temsilcilerinin mütevazı yaşamları gündem olmaya devam ediyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın ülkenin güney bölgesinde bulunan bir halk plajına, korumasız ve sadece mayo ile vatandaşlarının arasından girmesi gündem oldu.

76 yaşındaki devlet adamının yaşamı, dönem dönem benzer olaylar ile gündeme geliyor. Sousa'nın mütevazı yaşamı dikkat çekerken Türkiye'deki yöneticilerin şatafatlı yaşamları kıyaslanıyor.