Cumhurbaşkanı korumaları bırakıp halk plajına girdi!

Kaynak: Haber Merkezi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın tek başına kalabalık bir halk plajına girmesi şaşkınlık yarattı.

Türkiye'de şaşkınlık ile karşılanan ama dünyanın birçok noktasında normal olan iktidar temsilcilerinin mütevazı yaşamları gündem olmaya devam ediyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın ülkenin güney bölgesinde bulunan bir halk plajına, korumasız ve sadece mayo ile vatandaşlarının arasından girmesi gündem oldu.

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76 yaşındaki devlet adamının yaşamı, dönem dönem benzer olaylar ile gündeme geliyor. Sousa'nın mütevazı yaşamı dikkat çekerken Türkiye'deki yöneticilerin şatafatlı yaşamları kıyaslanıyor.

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