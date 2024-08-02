Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu'nu açıkladı.

Raporda, geçen yıl ile bu yılın ilk altı aylık bütçe giderleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HARCAMASI 6 MİLYAR

Rapora göre, Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılın ocak-haziran döneminde yaptığı harcama 2.1 milyar lira iken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 176.8 artarak 6 milyar 10 milyon liraya ulaştı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile AFAD’ın harcamalarının değişmediği, diğer tüm kurumların harcamalarının ise arttığı raporda belirtildi.

DİĞER BAKANLIKTAKİ ARTIŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Adalet Bakanlığı; yüzde 119.2 artarak 43.3 milyar liradan 95.1 milyar liraya çıktı.

Sağlık Bakanlığı; yüzde 125.2 artarak 157.8 milyar liradan 355.5 milyar liraya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; yüzde 130.1 artarak 7.6 milyar liradan 17.6 milyar liraya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; yüzde 121.1 artarak 16.1 milyar liradan 35.6 milyar liraya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yüzde 303.7 artarak 25.6 milyar liradan 103.7 milyar liraya çıktı.

Ticaret Bakanlığı; yüzde 123.2 artarak 7.5 milyar liradan 16.9 milyar liraya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; yüzde 110.1 artarak 38.5 milyar liradan 80.9 milyar liraya çıktı.

DİYANET’İN HARCAMASI 46.7 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamasındaki artış yüzde 137.3’e çıktı. Diyanet’in 6 aylık harcaması 46.7 milyar liraya çıktı. Geçen yıl ise bu rakamın 19.6 milyar lira olduğu bildirildi.

TEMMMUZ – ARALIK BEKLENTİSİ

Aryıca bu yılın temmuz-aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflere de yer verilirken bütçenin bu yıl sonunda 2 trilyon 1 milyar 975 milyon lira açık vereceği tahmin ediliyor.

Raporda, faiz giderlerinin bu yılın sonunda 1.2 trilyon lira olması da öngörüldü.