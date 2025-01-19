D-100’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
D-100’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nden İstanbul istikametine giden bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Muharrem Türk, hayatını kaybetti.

Kaza, D-100'ün İstanbul istikameti Körfez Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Türk idaresindeki 34 HOA 039 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muharrem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Türk'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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