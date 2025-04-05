Dağ keçilerinin güneş keyfi

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 35. kilometresinin kırsal bölgesinde sıklıkla görülen dağ keçileri, soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasıyla beraber havanın tadını çıkardı.

Kırsal bölgede güneşli havanın tadını çıkararak güneşlenmeye çalışan dağ keçileri zaman zaman buldukları yumuşak toprağa da kendilerini sürterek toprakta oynadı.

Kara yoluna yakın bir yerde güneşlenen dağ keçilerini fark eden bazı araç sürücüleri de cep telefonlarıyla dağ keçilerini görüntüledi.

Bir süre güneşin tadını çıkaran dağ keçileri daha sonra kayalıklara çıkarak burada gözlerden kayboldu. Dağ keçilerinden geriye ise güneşlendikleri anlara ait görüntüler kaldı.