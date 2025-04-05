Dağ keçilerinin güneş keyfi

Kaynak: İHA

Adıyaman'da, havaların ısınmaya başlamasıyla beraber kırsal bölgede yaşayan dağ keçileri güneşli havanın tadını çıkardı.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 35. kilometresinin kırsal bölgesinde sıklıkla görülen dağ keçileri, soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasıyla beraber havanın tadını çıkardı.

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Kırsal bölgede güneşli havanın tadını çıkararak güneşlenmeye çalışan dağ keçileri zaman zaman buldukları yumuşak toprağa da kendilerini sürterek toprakta oynadı.

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Kara yoluna yakın bir yerde güneşlenen dağ keçilerini fark eden bazı araç sürücüleri de cep telefonlarıyla dağ keçilerini görüntüledi.

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Bir süre güneşin tadını çıkaran dağ keçileri daha sonra kayalıklara çıkarak burada gözlerden kayboldu. Dağ keçilerinden geriye ise güneşlendikleri anlara ait görüntüler kaldı.

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Dağ keçilerinin güneş keyfi
Dağ keçilerinin güneş keyfi