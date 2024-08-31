Dağdan düştü evi bu hale getirdi. Tonlarca ağırlıkta

Adana'nın Aladağ ilçesinde dev kaya yamaçtan yuvarlandı, bir evin üstüne düştü. İlçede öğleden sonr8a etkili olan şiddetli yağış, yamaçtaki toprağın yumuşamasının ardından yuvarlanmaya başladı.

Yamaçtan kopan dev kaya Köprücük Mahallesi Darıçukuru mevkiinde Bayram Gök'e ait evin çatısına düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçası Gök'ün evinde büyük hasar meydana getirdi. Neyse ki olayda ne can kaybı ne de bir yaralanma yaşanmadı.

Kaya'nın kaldırılması için çalışma başlatılırken, evdeki maddi hasar görüntülere yansıdı.