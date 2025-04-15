Daha 13 yaşında! Arkadaşına yaşattığı dehşet cezasız kaldı...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 11 Nisan'da bir zeytinlikte meydana gelen olayda, R.Ş., D.D.'yi darbetti.

Darp anına ilişkin video da sosyal medyada paylaşıldı.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

D.D.'nin annesi F.C., polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.

Görüntülerde; R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

R.Ş., savcılıktaki ifadesinde, "Darp olayından sonra pişman olarak D.D.'ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım" dedi.