Daha 500 liralık yurt dışı çıkış harcına alışmadan yeni zam göründü

Kaynak: Haber Merkezi
Daha 500 liralık yurt dışı çıkış harcına alışmadan yeni zam göründü

Yüzde 233 oranında artarak 150 liradan 500'e çıkartılması ile çok konuşulan yurt dışı çıkış harcına bir zam daha geliyor.

Yurt dışı çıkış harcının yüzde 233 zamla 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasının ardından yeni yıl ile birlikte yeniden zamlanacağı belirtiliyor.

500 liralık yine yurt dışı harç ücreti yeniden değerleme oranına göre yılbaşında tekrar hesaplanarak artırılacak. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yurt dışı çıkış harcına yılbaşında zam yapılacağını söyleyerek, harç ücretinin 750 TL'ye çıkmasının beklendiğini belirtti.

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Ozan Bingöl açıklamasında "500 liraya çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 liraya çıkarılması anlamına geliyor" dedi.

2024 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 58,46 OLMUŞTU

Yeniden Değerleme Oranı, her yıl ekim ayında üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. 2023'te yüzde 122,93 olarak gerçekleşen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için ise yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

KİMLER HARÇTAN MUAF OLACAK

Yurt dışında oturma izni olanlar

7 yaş altındaki çocuklar

-Çift pasaport sahibi olup yurt dışına çıkarken diğer ülkenin pasaportunu kullananlar

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik göstererek çıkan vatandaşlar

-Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan yolcu ya da yük taşıma araçlarının mürettebatları

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