Dakar Karnavalı'nın tanıtım gecesi düzenlendi

Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafede, Mbour kenti yakınlarındaki Mbourokh köyünde karnaval öncesi hazırlık programı gerçekleştirildi.

Baobab ormanında, açık havada düzenlenen etkinlikte, Serere, Fulani ve Mandinge etnik gruplarının seremonilerinden kesitler sergilendi, yerel danslar eşliğinde şarkılar söylendi.

Turistlerin de katıldığı gecede karnavalın bu yılki konuk ülkesi Guadeloupe'dan gelen sanatçılar da gösteride yer aldı.

AA muhabirine konuşan Dakar Karnavalı Sanat Yönetmeni Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, 2019'dan bu yana düzenlenen karnavalın amacının Senegal kültürünü daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi.

Dakar Karnavalı'nı Rio Karnavalı gibi markalaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Ndiaye, "Dakar Karnavalı'nın bu yıl beşincisini düzenleyeceğiz. Senegal birbirinden farklı etnik grupların yaşadığı bir ülke ama kendimizi tanıtamıyoruz. Her etnik grubun kendine has dansları, gelenekleri hatta şarkıları var. Amacımız Dakar Karnavalı'yla Senegal'in kültürel çeşitliliğini en iyi şekilde gösterebilmek" ifadelerini kullandı.

Resmi olarak 28 Kasım'da başlayacak karnaval kapsamında kültür ve sanat alanında çeşitli oturumlar, perküsyon performansları ve konserler düzenlenecek.

Karnaval, 30 Kasım'da şehir merkezinde etnik grupların düzenleyeceği yürüyüşle sona erecek.