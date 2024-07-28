Dalaman Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İLAN

Belediyemize ait 1 adet tekne,1 adet arsa ve 2 adet araç satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 07.08.2024 Çarşamba günü Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.



1) İhale Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 200,00 TL'yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların, ilanda belirtilen 06.08.2024 Salı günü saat 17:30 a kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya banka dekontunu 2. maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe eki ile Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.



2) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a)Kimlik fotokopisi , (b)Tebligat için adres beyanı ,(c) Adli sicil belgesi, (ç) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge, (d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi, (e) Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi ( Devlete karşı işlenmiş suç olmamamsı kaydıyla son 30 günlük), (f) İmza sirküleri, (g) Son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi, (ğ) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, (h) Vergi levhası,

3) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES MUHAMMEN BEDELİ

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1995 Model Otoyol Marka (CA Tek Ktalı) Otobüs ₺45.000,00 ₺1.350,00 7.08.2024 14:10:00 1993 Model Fatih Marka Asfalt Distribütörlü Kamyon ₺125.000,00 ₺3.750,00 7.08.2024 14:20:00 Taşlıburun Mahallesi 218 Ada 25 Nolu Parselinde bulunan2.061,80 m2 Arsa ₺18.556.200,00 ₺556.686,00 7.08.2024 14:30:00 2019 Model 11.90 Metre

12 Kişilik Gezi Teknesi ₺1.668.458,00 ₺50.054,00 7.08.2024 14:40:00

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