Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla Dalaman’da iki kişi ormanda ateş yakıp yangın çıkardı. Polis, motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başladı. Soruşturma kapsamında orman memurunun ifadesi alındı.

Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, "Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim" dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polisin, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti

Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti

Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti

Son Haberler
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu