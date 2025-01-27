Damat o soruyu duyunca ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, dün İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafının misafirleri takı töreninin erken bir saate çekmelerini istedi. Aile büyüklükleri durumu kabul etti ve damada söyledi. Damat ise tartışma çıkardı.

Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.

Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.