Damat o soruyu duyunca ortalığı savaş alanına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Damat o soruyu duyunca ortalığı savaş alanına çevirdi

Esenyurt'ta düğün eğlencesi tekme tokatla bitti. Erkek tarafı takı törenini erkene çekmek istedi. Bunu duyan damat ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, farklı bir düğünün daha olduğunu belirten erkek tarafının misafirleri takı töreninin erken bir saate çekmelerini istedi. Aile büyüklükleri durumu kabul etti ve damada söyledi. Damat ise tartışma çıkardı.

Araya kız tarafının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kısa sürede nikah salonundan dışarıya taşan olayda ortalık savaş alanına döndü.

Nikah salonundan yaşadıkları sokağa kadar devam eden olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Damat o soruyu duyunca ortalığı savaş alanına çevirdi

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