

Oyunculuk kariyerinde küçük yaşlarda yakaladığı başarıyla adından söz ettiren Damla Ersubaşı kariyerinin dönüm noktası sayılabilecek Sihirli Annem projesiyle yeniden ekranlara dönebileceğinin sinyalini vermişti. Sihirli Annem'in beyaz perdede yeniden hayat bulmasıyla 'eski kadronun' projede tekrar beraber olması dizinin hayranlarından büyük beğeni topladı. Damla Ersubaşı'nın yaşadığı değişimde gözlerden kaçmadı.

Son olarak Umre ziyaretiyle magazin gündeminde yer bulan oyuncunun tesettürlü hallerini sosyal medyasına yansıtması farklı yorumları da beraberinde getirdi. Erşubaşı'nın bir yoruma tepkisi sert oldu.





Çalkantılı aile yaşantısı ve estetik operasyonlarıyla bir dönem magazin gündeminde sıklıkla yer tutan sanatçının kutsal toprakları ziyareti ve kıyafetlerine gösterdiği özen çoğunlukla takdir toplarken, hayranları arasından paylaşımları eleştirenler de dikkat çekti.

Ünlü oyuncudan eleştirilere yanıt gecikmedi.



Paylaştığı fotoğraflarda pozitif ruh hali objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, fotoğrafının altına şu notu düşmeyi de ihmal etmedi:





"Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için 'ah keşke yapsaydım' ya da 'yapmasaydım' demedim.Dediysem bile hemen ardından 'ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim."

"Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş.Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki. Çocuklarıma…"





Damla Ersubaşı bir takipçisinin "Oraya giderler, geldikten sonra tekrar oralarını buralarını açarlar. Eee ne anladın o zaman, hep gösteriş!" yorumuna da şu yanıtı verdi:

"Sıktı ama bu muhabbet. Artık yeni şeyler düşünüp yazın. Sen de git de dönünce şaşıralım."







