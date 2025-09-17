Damperin ölümcül teması! Sürücü akıma kapıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kamyon damperi, sürücüsünün arka kapakları kapatmaya çalıştığı sırada havai elektrik hatlarına çarptı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akıma kapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki dolum tesisleri mevkiinde, Kaan B. idaresindeki 35 KB 1202 plakalı kamyonun damperi, sürücünün aracının arka kapaklarını kapatmaya çalıştığı sırada havai elektrik hatlarına temas etti.

Damperin tellerle teması sonucu çıkan kıvılcım ve gürültüyle kamyonun sarsıldığını gören çevredeki diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaan B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

