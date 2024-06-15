Danimarkalı erkek futbolculardan kadınlara anlamlı jest

Kaynak: Haber Merkezi
Danimarkalı erkek futbolculardan kadınlara anlamlı jest

Danimarkalı erkek futbolcular kadın milli takımını desteklemek için maaş artışını reddettiklerini açıkladılar.

Danimarka erkek milli takım oyuncuları cinsiyet eşitliği konusunda ilham verici bir olaya imza attılar.

Kadın takımına daha adil bir gelir dağılımı sağlamak için Federasyon tarafından kendilerine önerilen maaş artışını reddeden erkek futbolcular, Danimarka ve uluslararası kamuoyu tarafından takdir edildi.

Fifpro futbol sendikası üyelerinden Spillerforeningen direktörü Michael Sal Hansen konu hakkında “Bu karar, kadın milli takımlarındaki koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacak olağanüstü bir adım. Oyuncular kendileri için daha iyi koşullar aramak yerine kadın takımını desteklemeyi düşündüler. Bu harika bir hareket ve her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyor” diye konuştu.

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