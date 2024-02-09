Datça ve Milas'ı dolu vurdu! Ceviz büyüklüğünde yağdı hayatı felç etti

Mece boyunca devam eden sağanak yağış, ceviz büyüklüğündeki dolulara dönüştü. Dolu yağışı, evlerin, iş yerlerinin, araçların ve tarım alanlarının hasar görmesine sebep oldu.

Datça’nın Emecik Mahallesi’nde iki saat süren dolu yağışı, yolları ve tarlaları beyaz bir örtüyle kapladı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Harıpçı, dolu nedeniyle bir iş yerinin çatısının çöktüğünü, bir evin su baskınına uğradığını, bir aracın ve tarım arazilerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Milas ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı, kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Milas-Ören kara yolu, bazı mahallelerde trafiğe kapanırken, Milas Belediyesi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Gürceğiz ve Bayır mahalleleri, çalışmalardan öncelikli olarak yararlandı. Gürceğiz Mahallesi’nde ise yağış ve fırtına, bir okulun istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.