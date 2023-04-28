David Beckham'dan olay itiraf: Geceleri herkes uyuduğunda temizlik yapıyorum

Eski futbolcu David Beckham, futbol sonrası hayatına odaklanacak olan belgeselinde Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesini anlattı.

David Beckham'dan olay itiraf: Geceleri herkes uyuduğunda temizlik yapıyorum

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, dijital platformda yayınlanacak olan ve özellikle futbol sonrası hayatını konu alacak olan belgeselinden yayınlanan görüntülerde, Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesini anlattı.

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Daha önce her şeyini düz çizgiler ya da çiftler halinde tuttuğunu itiraf eden 47 yaşındaki Beckham, ailesi yattıktan sonra saatlerce temizlik ve düzenleme yaptığını açıkladı.

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EŞİNİ AZARLADI

Belgeselden yayınlanan yeni görüntülerde; David, bu durumun kendisini her gün kullanılmış mumlarını temizlemeye zorladığını söyledi ve hatta mutfaktaki tuzu dışarıda bıraktığı için 1999 yılında dünyaevine girdiği, 49 yaşındaki eşi Victoria Beckham'ı azarladı.

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"ÇOK İYİ TEMZİLİK YAPIYORUM"

David Beckham şöyle konuştu:
Çok iyi temizlik yapıyorum ama dürüst olmak gerekirse karım tarafından pek takdir edildiğinden emin değilim. Geceleri herkes uyduğunda etrafta dolaşıp mumları ve etrafı temizliyor, ışıkları doğru ayarda açıyor ve her yerin düzenli olduğundan emin oluyorum.

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"TEMİZLEMEK YORUCU OLUYOR"

"Sabahları aşağıya inmekten nefret ediyorum" diyen Beckham, bunun sebebini ise "Çünkü orada bardaklar, tabaklar ve kaseler var. Her bir mumun etrafında dolaşıp onları temizlemek yorucu oluyor" şeklinde açıkladı.
Eski futbolcu, sözlerine; "Akmış mumu kesiyorum, camı temizliyorum. Bir mumun içindeki duman izi benim en nefret ettiğim şey... Biliyorum, garip" ifadeleriyle devam etti.


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