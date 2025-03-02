David Johansen kansere yenik düştü

New York Dolls grubunun efsanevi solisti David Johansen, 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberi, kızı Leah Hennessey tarafından doğrulandı.

Johansen, Cuma günü New York'taki evinde yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında, Hennessey, Instagram üzerinden babasının birkaç yıldır kanserle mücadele ettiğini ve beyin tümörü nedeniyle beş yıl önce ameliyat geçirdiğini duyurarak hayranlarından destek istemişti. Ayrıca, Şükran Günü'nden sonra Johansen'in merdivenlerden düşerek iki omurunu kırdığı ve bu durumun uzmanların müdahalesini gerektirdiği belirtilmişti.

David Johansen ve Johnny Thunders tarafından 1972'de kurulan New York Dolls, Amerikan punk hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Grup, 1976'da dağıldıktan sonra 2004'te yeniden bir araya geldi.

2023 yılında yönetmen Martin Scorsese, Johansen'in hayatını konu alan "Personality Crisis: One Night Only" adlı bir belgesel çekmişti.