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Zidane Fransa'da tepkilere neden oldu

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane krizi yaşanıyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:55
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Decshamp ile yola devam. Federasyon başkanı açıkladı

Zidane Fransa'da tepkilere neden oldu
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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, milli takımı bırakacağı iddia edilen Didier Deschamps'la yolları ayırmayı hiç düşünmediklerini belirtti. Graet'in Zinedine Zidane için söylediği sözler ise Fransa'da tepkilere yol açtı. 

Turnuvanın ardından Fransız basınında çıkan haberlerde Zinedine Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine milli takımın başına geçeceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Didier Deschamps'la 2026'ya kadar yola devam edileceği açıklanmıştı. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet ise Fransız basınından RMC'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Zinedine Zidane için sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı.

'İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLİR'

Graet açıklmasında, "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umrumda değil, nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı. Ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından birçok eski Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Zidane için söylenenlere tepki gösterirken milli takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, "Zidane Fransa'dır, onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin." yorumunda bulundu.

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