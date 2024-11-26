DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi

Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edilirken, Türk söylentileri yalanlamıştı. Bahçeli ise görüşmeye ilişkin "Ahmet Türk ile her zaman görüşürüz" dedi.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. Görüşmede DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer aldı. Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edilirken, Türk söylentilere yanıt verdi. Aynı şekilde Bahçeli'den de ilk açıklama geldi.

GÖRÜŞME İDDİASI YALANLANDI

Ayrıca bu konuşmalar sonrasında yerine kayyum atanan Ahmet Türk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü çağrısının ardından harekete geçtiği öne sürülürken ikilinin görüşeceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddia ise yalanlandı ve ikili arasında bir görüşme olmayacağı DEM Parti tarafından açıklandı. Ahmet Türk ise iddialara ilişkin, “Öyle bir talebimiz yok, kendiliğinden olmuş bir şey. Görüşme planım yok." dedi. Türk ayrıca, Bahçeli'nin DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesine isteyen Bahçeli'ye "Bu ülkenin barışı için çok önemli” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli, görüşme iddialarına karşın "Kendisi değerli bir şahsiyet, talebi intikal etmedi. Ahmet Türk ile her zaman görüşürüz" dedi.