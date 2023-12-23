DEM Parti Eş Başkanı'ndan şehitlerin acısıyla yanan Türk halkına hadsiz sözler

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Eş Başkanı'ndan şehitlerin acısıyla yanan Türk halkına hadsiz sözler
Türkiye, 24 saatte verilen 12 şehidin acısını yaşarken DEM Eş Başkanı Bakırhan Türk halkını tehdit etti “Kürt sorunu ve Öcalan’a yönelik tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da huzur bulmayacak." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin saldırısı sonucu son 24 saatte 12 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Türk milleti 12 Mehmetçik’ini şehit vererek zor günlerden geçerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Tunceli İl Kongresi’nde yaptığı tehditler sosyal medyada tepki ile karşılandı. Bakırhan, Türk milletinin terörist başı Öcalan’ın tecridinin son bulana kadar huzur bulmayacağını söyledi.

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DEM Parti’nin internet sitesinde de paylaşılan açıklamalarda şu hadsiz tehditlere yer verildi:

“Kürt sorunu devam ettikçe emekliler 7500 TL maaş almaya devam edecek, çalışanların büyük çoğunluğu asgari ücret almaya devam edecek. Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur.

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Kürt meselesi çözülecekse Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalıdır diyoruz. Kürdistan diyoruz, Dersim diyoruz; ezilenler, emekçiler diyoruz. Ezilen, yoksul, işsiz, umutsuz, dilini ve kültürünü yaşamak isteyen insanların grubu olduk.”

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