Demansı önleyen alışkanlıklar uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı.

Ancak, bilim insanları ve sağlık uzmanları, bazı yaşam tarzı değişikliklerinin demans riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti.

İşte demansı önlemeye yardımcı olabilecek alışkanlıklar ve uzman görüşleri...

DÜZENLİ EGZERSİZ

Kaliforniya merkezli RAND Corporation tarafından yapılan bir araştırma, düzenli egzersizin demans riskini azaltmada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 60 yaş üstü bireylerde düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı kan dolaşımını destekleyerek beyin sağlığını koruyor.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Günlük kısa yürüyüşler bile beyin sağlığını korumada büyük fark oluşturabilir" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME

Akdeniz diyeti, demans riskini azaltmada etkili bir beslenme şekli olarak öne çıkıyor. Bu diyet, zeytinyağı, balık, sebze ve meyve gibi sağlıklı gıdaları içeriyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lisa Mosconi, "Akdeniz diyeti, beyin sağlığını destekleyen antioksidanlar ve sağlıklı yağlar açısından zengindir" şeklinde açıkladı.

ZİHİNSEL AKTİVİTELER

Zihinsel olarak aktif kalmak, demans riskini azaltmada önemli bir faktör olmasıyla dikkat çekti.

Satranç, bulmaca çözme ve yeni bir dil öğrenme gibi aktiviteler, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği bildirildi.

Londra Üniversitesi'nden Dr. Peter Hudomiet, "Hobiler, Alzheimer'a neden olan protein birikimini azaltarak beyin sağlığını destekler" dedi.

SOSYAL BAĞLANTILAR

Sosyal etkileşimler, beyin sağlığı için hayati öneme sahip. Arkadaşlar ve aile ile düzenli iletişim, yalnızlık ve depresyon riskini azaltarak demans riskini düşürebilir.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Laura Carstensen, "Sosyal bağlantılar, duygusal ve bilişsel sağlığı destekler" dedi.

UYKU DÜZENİ

Düzenli ve kaliteli uyku, beyin sağlığı için kritik öneme sahip. Günde 7-8 saat uyumak, beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabilir.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Weaver, "Uyku, beyin hücrelerinin onarımı ve toksinlerin temizlenmesi için gereklidir" şeklinde açıkladı.

Uzmanlar, demans riskini azaltmak için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, zihinsel aktiviteler, sosyal bağlantılar ve düzenli uyku gibi alışkanlıkların benimsenmesini önerdi. Bu alışkanlıklar, yalnızca demans riskini değil, genel sağlığı da olumlu yönde etkileyebileceği bildirildi.