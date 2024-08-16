Demansı tetikleyen faktörler neler?

Genetik ve Çevresel Etmenler: Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Yılmaz, “Aile öyküsü, demans riskini artıran önemli bir faktördür. Ancak genetik yatkınlık tek başına yeterli değildir; çevresel etmenler ve yaşam tarzı da büyük rol oynar,” dedi.

Yaşam Tarzı ve Sağlık Sorunları: İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Kaya, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunları demans riskini artırabilir. Bu nedenle, bu hastalıkların yönetimi ve tedavisi oldukça önemlidir,” dedi.

Ayrıca, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları da demans riskini yükseltebiliyor. Dr. Kaya, “Düşük fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve sigara kullanımı demans riskini artıran diğer faktörlerdir. Bu alışkanlıklardan kaçınmak, beyin sağlığını korumada büyük rol oynar,” şeklinde uyardı.

Zihinsel Aktivite ve Sosyal Etkileşim: Psikiyatrist Dr. Mehmet Öztürk, “Zihinsel egzersizler ve sosyal etkileşimler, beyin sağlığını destekler. Kitap okumak, bulmacalar çözmek ve sosyal faaliyetlerde bulunmak demans riskini azaltabilir,” dedi.

Erken Tanı ve Müdahale: Demansın erken evrelerinde tanı konması ve müdahale edilmesi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Dr. Yılmaz, “Erken tanı, hastalığın yönetimi ve tedavisinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, yaşlı bireylerin düzenli sağlık kontrollerine gitmeleri ve belirtiler fark edildiklerinde hemen doktora başvurmaları gerekmektedir,” şeklinde tavsiyede bulundu.

Uzmanlar, demansın risk faktörlerini azaltmak ve beyin sağlığını korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Demansta alanında uzman isimler, risk faktörlerini azaltmak için beyin sağlığının korumanın önemli olduğunu söylerken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da rutinlere eklemek gerektiğini belirtti.