DEM'den Bahçeli'yi sevindiren haber!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece ilişkin, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK terör örgütünün kendini fesih etmesinin 'an meselesi' olduğunu açıkladı. Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi. Her an duyurabilirler" dedi.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla süreç başlamıştı. Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ı meclise davet ederek 'silah bırakma' çağrısını gerçekleştirdi. Teröristbaşı ile DEM arasındaki üçüncü görüşmede ise 'PKK kendini lağvetsin' açıklaması gelmişti. Terör örgütü ise şartlı olarak silah bırakacağını açıklamıştı. Son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı kongreyi toplaması bekleniyor.

ERDOĞAN "AN MESELESİ" DEMİŞTİ

Dün ise süreci 'Terörsüz Türkiye' diyerek duyuran AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün silah bırakmasının an meselesi açıklaması gelmişti. Bugün ise DEM'den ilk açıklama geldi.

"PKK'NIN KONGRESİNİ TOPLADIĞINI AÇIKLAMASI AN MESELESİ"

Bahçeli'nin başlattığı süreçte, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün fesih etmesinin 'an meselesi' olduğunu bugünkü basın toplantısında açıkladı. Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi. Her an duyurabilirler" ifadelerini kullandı.