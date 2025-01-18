Demet Akalın Reza Zarrab'ın düğününe katıldı mı? Çok eleştiri almıştı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın Reza Zarrab'ın düğününe katıldı mı? Çok eleştiri almıştı!

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Reza Zarrab Dilara Altıntop ile Miami'de 3 gün 3 gece süren düğününe katılmadığını söyledi.

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Miami'den fotoğraflar paylaştı. Günlerdir tatil fotoğrafları paylaşan Demet Akalın'ın Reza Zarrab Dilara Altıntop düğününe gittiği iddia edildi.

Reza Zarrab Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gece sürdüReza Zarrab Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gece sürdü

Düğünle ilgili bir paylaşım yapmayan Demet Akalın, sosyal medyasından açıklama yaptı. Düğün için değil tatil için orada olduğunu söyledi.

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Akalın'ın düğüne katılması iddiası ise sosyal medyada çok konuşuldu. Sıklıkla Ebru Gündeş ile olan dostluğuna vurgu yapan Akalın'ın düğüne gitmiş olması çok eleştirilmişti. Akalın yaptığı açıklama ile düğüne gittiği yönündeki haberleri yalanladı.

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