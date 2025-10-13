Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir eski partneri Engin Akyürek’i unutmadı.

Demet Özdemir, yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündem oldu. Özdemir, “Adım Farah” dizisinde birlikte başrolde yer aldığı Engin Akyürek’in doğum gününü kutlamayı unutmadı.

“MÜTHİŞ BİR YOL ARKADAŞISIN”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, Engin Akyürek ile birlikte çekildikleri fotoğraf karesine “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu düştü.

Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisindeki oyunculuk performansı ile gönülleri fetheden Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Hem tarzı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu 33 yaşında.

LONDRA SOKAKLARINDAKİ TARZIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün London Fashion Week’e katılan güzel oyuncu, sokak stilindeki iddialı kombiniyle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Türkiye’den davet edilen isimler arasında öne çıkan Özdemir, stiliyle duruşuyla uluslararası moda sahnesinde de adından söz ettirmişti.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Güzelliğiyle büyüleyen, enerjisiyle ekranı aydınlatan Demet Özdemir’in kariyeri kadar hayatı da merak ediliyor.

Hem oyunculuğuyla hem dans geçmişiyle adından sık sık söz ettiren Özdemir, televizyon dünyasında romantik komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri.

Demet’in sahneyle ilk tanışması dansla oldu. Kariyerine Bengü’nün yedek dansçısı olarak başlayan Özdemir, kısa süre içinde yeteneklerini geliştirdi.

2013 yılında “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisinde ilk kez seyircisinin karşısına Aylin karakteriyle çıktı.

Ardından “Çilek Kokusu” ve “No:309” dizileriyle yıldızını parlattı. Asıl çıkışını “Erkenci Kuş” dizisindeki Sanem karakteriyle yaptı. Ardından Netflix yapımı “Aşk Taktikleri” ve FOX’ta yayınlanan dram dizisi “Adım Farah”ile kariyerini zirveye taşıdı.

Şimdilerde ise Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor.