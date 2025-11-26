Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya’daki oyunculuğuyla dizi sektöründeki en güçlü kadın yıldızlardan biri olarak gösteriliyor. Instagram’da 17 milyon takipçiye ulaşan Özdemir, sanal medyayı aktif kullanıyor.

'KOVBOY DEMET HARİKA’

Güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu paylaşınca sanal medya hareketlendi. Hayranları, Özdemir'in kovboy tarzına ‘Kovboy Demet harika’, ‘Her hali başka güzel’ gibi oyuncuyu öven yorumlar yaptı.

Hikayesi ve oyuncularıyla fenomen haline gelen Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.