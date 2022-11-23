Aslı Enver'in yerine oynayacak Demet Özdemir'e yakışıklı oyuncu mu partner olacak? O isim bomba

Demet Özdemir, Aslı Enver’in bebek beklediğini öğrendikten sonra affını istediği “Benim Adım Farah” dizisi için aldığı teklifle gündemde… Balon hastası oğlunu iyileştirmek için savaş veren bir annenin etkileyici hikâyesini anlatan dizi 03 Medya tarafından FOX’a çekilecek.

Yakışıklı oyuncu ile anlaşma sağlanacak mı?

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide Farah’ın partneri için Aslı Enver’li günlerde Ozan Akbaba’yla görüşülmüş ancak Kasaba Doktoru uzayınca bu plan suya düşmüştü. Şimdi Demet Özdemir’in kiminle partner olacağı merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgiye göre O3 Medya son yıllarda “Sefirin Kızı” ve “Kaçış” dizileriyle “Yolun Açık Olsun” filmini beraber çektiği Engin Akyürek’le görüşüyor. Bakalım bu 2 flaş isimle anlaşma sağlanacak mı?