Demir cevheri fiyatları sert düştü

Demir cevheri fiyatları mart ayının başında ton başına 101 doların altına inerek altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşının derinleşeceği endişelerini artırdı. Washington yönetimi, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den gelen bazı ürünlere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Buna karşılık Çin ve Kanada, ABD menşeli ürünlere sert misillemelerde bulunarak Amerikan şirketlerini hedef aldı.

Piyasalar ayrıca Pekin’de devam eden görüşme sürecinden çıkacak kararları dikkatle izliyor. Çinli yetkililerin yeni ekonomik teşvik paketleri açıklayıp açıklamayacağı belirsizliğini korurken, küresel emtia piyasasında istikrarsızlık sürüyor. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin’in ekonomik büyümesine yönelik zayıf beklentiler ve yeterli politika desteğinin sağlanmaması, fiyatların toparlanmasını zorlaştırıyor.