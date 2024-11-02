Demir yüklü kamyon tankere çarptı! Kağıt gibi ezildi

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında plakası öğrenilemeyen demir yüklü kamyon, trafik ışıklarında duran gaz tankerine çarptı.

KAZADA KAMYON KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Meydana gelen kazada kamyonun kabini adeta kağıt gibi ezildi. Kamyon sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tek şeritten trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle yolda saçılan demirler toparlandı.