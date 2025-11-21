Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yeni İmralı sürecinin başlamasından bugüne tartışılıyor.

Süreci kısaca hatırlayalım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’la ilgili temmuz ayında tahliye kararı vermişti. Adalet Bakanlığı ise ekim ayında, AİHM’in kararına itiraz etmiş AİHM ise geçen hafta itirazı reddetmişti. Bunun üzerine Demirtaş’ın tahliye edilmesi önünde bir engel kalmadığı gündeme gelmişti. Demirtaş’ın avukatları AİHM kararı doğrultusunda, tahliye edilmesi için Ankara’da İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Günlerdir Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi beklenirken kararın çıkmamasına DEM Parti’den tepkiler yükseldi.

Ve MHP…

MHP de ilk günden bu yana süreci yakından takip etti.

Yeni İmralı sürecinin kritik ismi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM kararına rağmen Demirtaş’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

MHP’li Feti Yıldız halen cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş ile ilgili Adalet bakanı Yılmaz Tunç’u işaret eden sert bir mesaj yayınladı.

Demirtaş’ın tahliyesi çağrıları siyaset sahnesinde tartışılırken bir yanda da gözden kaçan bir konu var; Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verenler… Kim, ne zaman Demirtaş’ın tahliye olacağını söyledi?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ LOTOCULARI!

Listenin başında Rasim Ozan Kütahyalı yer alıyor.

Yeni İmralı sürecinin “çok kritik” bir unsuru olduğunu bazı muhalif çevrelere dahi kanıksatmayı başaran Kütahyalı, söyledikleri ve ortaya attığı iddialar takip edilmediğinden hep “iddialı” konuşuyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’deki yayınında Selahattin Demirtaş’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra yani 2 Nisan 2025’te tahliye edileceğini söylemişti.

Rasim Ozan Kütahyalı

Listenin ikinci sırasında Rasim Ozan Kütahyalı için yabancı bir isim yok; Nagehan Alçı…

Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı’nın sonra Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi.

Sosyal medya hesabından 11 Kas 2025’te mesaj paylaşan Nagehan Alçı, şunları yazdı:

“Bakıyorum dünden beri konuşuluyor… Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek…”

Nagehan Alçı

Listeden devam edelim, sırada Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat var.

9 Kasım 2025’te TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Mehmet Ali Kulat şöyle dedi:

“Hafta başında Demirtaş serbest kalabilir.”

Ancak, Kulat’ın verdiği tahliye tarihi de haber sitelerine konu ancak gerçekleşmedi.

Mehmet Ali Kulat

Ve son olarak DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar tarih verdi.

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, “Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli” dedi.

Çandar’ın süresi henüz dolmadı. Bir haftalık süre içinde Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse Çandar da “Selahattin Demirtaş lotocuları!” listesine adını yazdırmış olacak.

Mahkemenin vereceği tahliye kararı gibi, bir hukuk devletinde önceden bilinmesi mümkün olmayan kararlarla ilgili tarih vermek öncelikle o kişinin kendisinde ve yakınlarında yarattığı “umut” bakımından sakıncalıydı.

Gazetecilik sorumluluğu gereği ise tarih verip bir şeyin olacağını iddia eden hatta üst perdeden karar vericilerin sözcüsü gibi konuşan bu kişilerin en azından okurlarından bir özür dilemesi beklenirdi.