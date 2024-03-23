DEMRE (KALE) İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

İCRA DAİRESİ

2022/136 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :: Antalya İl, Demre İlçe, ZÜMRÜTKAYA Mahalle/Köy, Kum Karakolaltı Mevkii, 385 Ada, 1 Parsel, 3. kat, 12 nolu Nolu Bağımsız Bölüm deki satışa konu taşınmaz Antalya ili, Demre İlçesi, Gökyazı Mahallesi, Eynihal Caddesi üzerindeki binanın üçüncü katındabulunmaktadır. Kuzeyden de Baki Şahin sokağa cephelidir. Yakın çevresinde, yoğun olarak Ticari ve konutyapılaşması mevcuttur. Kuş uçuşu yetmiş metre kuzey doğusunda kapalı Pazaryeri, dörtyüz metre kuzeyinde Noel Baba kilisesi, altıyüz metre kuzey doğusunda Demre belediyesi yer almaktadır .Bölge son yıllarda Turizm açısından hızlı gelişmektedir.Yapı asansörlü olup asansörü işler durumdadır. Yapının mesken girişi doğu yan taraftandır.Mesken Güney batı cepheli olup üçüncü kata konumludur. Mesken iki yatak odası, bir yaşam odası ve bir amerikan mutfaklı salon,wc, banyo santre hol ve balkon mahallinden müteşekkildir. Amerikan mutfaklı üç artı bir düzenlidir. Meskenin yapı kullanma izin belgesi İskanı mevcuttur. Giriş kapısı çelik kapı, balkon tabanı seramiktir. Dış doğramaları pvc yapılmıştır. Giriş kapısı çelik kapı iç kapıları panel kapıdır. Projesine göre kullanım alanı brüt yüzotuzaltı metredir. Ayrıca Bina mesken giriş kapısı üzerinde Eraslan apartmanı A blok ibaresi bulunmaktadır.

Adresi : Gökyazı Mahallesi Demre/Antalya

Yüzölçümü : 1.061,5 m2

Arsa Payı : 104/2400

İmar Durumu :, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam Ayrık nizam Emsal:1,5,olup5 kat imarlı

Kıymeti : 3.808.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:01

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.