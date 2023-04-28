Deniz canavarı sahile geldi insanları kaçırdı

Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu'nda yaşayan halk arasında deniz canavarı olarak bilinen Karadeniz tavşanı veya Kaliforniya Karadeniz tavşanı Kaliforniya Körfezi sahilinde görüldü.

Aplysiidae familyasından olan son derece büyük deniz sümüklüböcek sahili dolduran vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 1 metre boyunda olan deniz canavarının denizin üstünde yavaş hareket etmesi dikkat çekti. Bir süre sonra yavaş yavaş geriye doğru giden deniz canavarı insanları endişelendirdi.

Hayvanın ivme kazanarak üstlerine atlayacağını sanan vatandaşlar sahilden koşarak uzaklaştı.

Deniz canavarının videosunu izleyen bir ailenin hayrete düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Deniz bilimcileri "Dev sümüklüböcek çift cinsiyetlidir. Rengini besin kaynakları belirler. Bu da renklerinin neden değişik olduğunu açıklar" dedi.