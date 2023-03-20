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Denizde erkek cesedi çıktı

Ordu’da sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:47
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Denizde erkek cesedi çıktı

Denizde erkek cesedi çıktı
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İHA'nın haberine göre, olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, deniz kenarında kıyıya vurmak üzere olan bir şey olduğunu, insan olabileceğine dair ihbarda bulundu. 

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde bir erkek cesedi olduğunu belirleyip, cesedi kıyıya çekti. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından şahsın Gökhan Güleç (45) isimli bir vatandaş olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi olay yerinden kaldırılarak, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

 

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