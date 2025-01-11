Denizlispor başkanını seçti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grupta zor günler geçiren Denizlispor sonunda başkanını buldu. Üç kez yapılan seçimli olağanüstü kongrede başkan adayı bulamayan yeşil-siyahlı kulübün son yapılan genel kuruluna tek aday olarak giren iş insanı Mehmet Uğur Tatar, kulübün yeni başkanı oldu. Süper Lig'den başlayarak son 4 sezonda 3 kez küme düşüp amatör ligin eşiğine gelen Denizlispor'da istifa eden Ahmet Yalın Yıldırım yeniden aday olmayarak kulübün anahtarlarını valilik ve belediyeye vermek istemişti.

TEK ADAY OLARAK SEÇİLDİ

Aralık ayındaki olağanüstü kongrede aday bulamayınca yönetimsiz kalan Denizlispor dün yeniden sandığa gitti. İş insanı Mehmet Uğur Tatar, Denizlispor'da başkanlığa adaylığını açıklayan tek kişi oldu. Tatar, tek liste ile katıldığı olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün yeni başkanı oldu. Görevi eski yönetimden devir alan Tatar, "1966'dan beri sevdalısı olduğum Denizli'mizin gurur abidesi Denizlispor'umuzun şanına yaraşır, ulusal ve uluslararası alanda fırtına gibi esecek bir Denizlispor oluşturma düşüncesiyle yola çıktık. Zor ve meşakkatli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu zorlu ve hedefi olan yolculukta, bu şehrin yıkılmaz armadası Denizlispor için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.