Denizlispor umutları yeşertiyor

Kaynak: İHA
Denizlispor umutları yeşertiyor

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor yeni yönetimin seçilmesinin ardından harekete geçmeye hazırlanıyor.

Denizlispor’da 10 Ocak’da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uğur Tatar başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

ACİL SORUNLAR MASADA

Denizlispor Kulübünün Başkan Mehmet Uğur Tatar yönetiminde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, görev dağılımı yapılırken; tüm Denizlispor camiasında umut tohumları yeşertecek kararlar alındı. Kulübün acil sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki deplasman maçı öncesi futbolcu ve çalışanlara ödeme yapılmasına ve galibiyet primi açıklanmasına, personel ve çalışanlara da alacaklarının ödenmesine ve taraftarlar için otobüs tutulmasına karar verildi.

Bu doğrultuda Başkan Tatar tarafından ilk etapta kendi firmaları adına bağışta bulunulurken, yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Çıtışlı tarafından da deplasman giderlerinin karşılanması sözü verildi.

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