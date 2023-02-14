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Profesörden deprem bölgesi kritik uyarı. Ölümcül hastalık riski giderek artıyor. Suyu sakın böyle içmeyin

Prof. Dr. Serhan Sakarya, deprem bölgelerinde şehir kanalizasyonlarının suya karışması gibi tehlikelere karşı uyararak, “vatandaşlar yapabiliyorsa suyu kaynatıp o şekilde tüketsin” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:28
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Deprem bölgesi kritik uyarı

Profesörden deprem bölgesi kritik uyarı. Ölümcül hastalık riski giderek artıyor. Suyu sakın böyle içmeyin
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 il büyük hasarlar aldı. Deprem bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının yanında salgın hastalık riskinin ortaya çıktığı öğrenildi. Hijyen koşullarının yeteri kadar sağlanamaması birçok enfeksiyon hastalığına karşı ortam hazırlıyor.

Prof. Dr. Serhan Sakarya, deprem bölgelerinde bulaşabilecek salgın hastalıklara karşı uyarılarda bulundu.

SULARI İÇMEDEN ÖNCE MUTLAKA KAYNATIN

Yetkililerin ilk iş, içerisinde çadır ya da konteyner olan büyük bir ünite kurması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sakarya, “Bu ünitenin içerisinde banyo, tuvalet, yemekhane ve diğer ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar olmalı. Şu an içme suyuyla ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Eğer vatandaşlar yapabiliyorsa, suyu kaynatıp o şekilde tüketsin. Çiğ sebze tüketirken de çok dikkat etmek gerek. Çiğ tüketilen gıdalar iyi temizlenmezlerse hastalıkların bulaş yollarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar su yokluğundan dolayı başka yerlerden su teminine gidebilir ancak temin edilen o suyun ne kadar güvenilir olduğu da bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK CİDDİ ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR”

Prof. Dr. Serhan Sakarya, bölgedeki hijyenik şartların sağlanamaması, kötü barınma şartları, toplu halde yaşama, içme suyu temininde yaşanan sıkıntılar, şehir kanalizasyonlarının suya karışması gibi riskler nedeniyle kolera, tifo, dizanteri, uyuz, bit gibi çok bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sakarya, “Çok hızlı salgın oluşturabilecek bu hastalıklardan örneğin kolera yaygınlaşırsa ve ilk 6 saatte müdahale edilmezse, çok ciddi ölümlere neden olabilir. Acilen önlem alınmalı” sözlerini kullandı.

“KOLERA VE COVİD PATLAMA YAPABİLİR”

Bölgede suyun yeteri kadar olmaması, alt yapının yani kanalizasyonun su kaynaklarına bulaşma riski gibi nedenlerle, başta Hepatit A olmak üzere kolera, tifo, dizanteri gibi sindirim yoluyla geçebilen, çok hızlı bulaşarak salgın oluşturacak hastalıkların büyük bir risk olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, “Bu hastalıklardan örneği kolera yaygınlaşırsa ve ilk 6 saat içerisinde müdahale edilmezse, türüne göre hastaların yüzde 30’unu kaybedebiliriz. Bu tür vakalarda hastaların sıvı kayıpları çok yoğun olur. İyi beslenmeyen ve iyi barınmayan insanlar bunu tolare edemezler. Ayrıca gıdalardan da bu hastalıklar bulaşabilir. Ayrıca kapalı yerlerde toplu olarak kalan kişiler arasında solunum yoluyla bulaşabilecek enflüanza ve daha da önemlisi covid artışı söz konusu olacaktır. Depremden etkilenen 15 milyona yakın kişiden bahsediyoruz. Yıkımın olmadığı bölgelere çok hızlı bir şekilde şehirde yaşayanların sevki gerekiyor” şeklinde konuştu.

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